Buurtcomité ijvert voor cashpunt op De Munt: “In het centrum en meer sociale controle dan aan het station”

Het was oppositiepartij Vlaams Belang die vorige maand al liet verstaan het station allesbehalve de ideale plek te vinden voor het samenbrengen van de bankautomaten door de grootbanken. Nu roert ook buurtcomité De Munt zich. “Bij een rondvraag aan het Stationsplein blijkt dat de meeste mensen het onaanvaardbaar vinden dat zij nu naar het station moeten komen. Vele 65-plussers voelen zich onveilig en durven geen geld alleen afhalen in dit lokaal, zeker niet ’s avonds laat. Ook briefjes van 5 euro afhalen blijkt niet meer mogelijk en minder mobiele klanten in het centrum moeten nu naar het station. Klantvriendelijk is iets anders! Men had dit vooraf toch beter eerst met de klanten kunnen overleggen”, aldus Patrick Decock, voorzitter van het buurtcomité. “ Waarom kon dit niet op De Munt, in het centrum van Roeselare en op wandelafstand van de betrokken banken? Er is zeker nog een pand beschikbaar. Ook winkeliers zijn er niet over te spreken. Op de Munt is er ook meer sociale controle door de bewoners dan aan het station.”