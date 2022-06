Buurtbevraging leert dat buurt Ronde Kom vragende partij is voor meer groen en ontmoetingsplekken

“We gingen eerst van deur tot deur en schotelden de inwoners vervolgens vier vragen voor die ze konden beantwoorden door een groene of rode vlag uit te hangen”, verduidelijkt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “We vroegen of men contact had met de buren, of men hulp durft te vragen aan de buren, of er genoeg plaatsen in de buurt zijn waar de bewoners hun buren kunnen ontmoeten en of ze iets wilden veranderen aan hun buurt.” “Opvallend is de grote respons”, gaat burgemeester Kris Declercq (CD&V) verder. “In sommige straten nam tot 70% van de bewoners deel. We leerden in eerste instantie dat de Ronde Kom een warme buurt is, waar men nog z’n buren kent.” Maar uit het onderzoek bleek ook dat de bewoners graag meer groen in hun buurt willen en het niet evident vinden om ontmoetingsplekken te vinden. “Er zijn er met RSL Op Post, VOC Opstap en De Waterdam nochtans drie”, aldus schepen Hostekint. “Om die beter bekend te maken, en verder in te zetten op ontmoeting, organiseren we vandaag een eerste buurtfeest in De Waterdam. We willen dit tweejaarlijks doen, afwisselend in die drie ontmoetingsplekken. Ook met het extra groen zijn we volop bezig. Denk maar aan de Moermanparking die straks een park wordt en ook Roelevard en de ontwikkeling op de site Vanmarcke biedt kansen voor meer groen en ontmoeten.”