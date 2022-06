Buurt blij met herinrichting Ardooisesteenweg als hippe fietsstraat: “Vernieuwing hangt in de lucht”

De Ardooisesteenweg heeft niet het beste imago van de stad en daar probeert de Andere Steenweg al langer verandering in te brengen, samen met het stadsbestuur. Bijna precies een jaar geleden werd een plan voorgesteld om de straat een grondige facelift te geven. “We zagen hier de voorbije maanden letterlijk een andere steenweg vorm krijgen, met brede voetpaden, veel groen, éénrichtingsverkeer en voorrang voor fietsers”, aldus Jean-Marie Claeren van De Andere Steenweg. Hij is erg tevreden met de werken. “Het is niet evident om een drukke invalsweg om te vormen naar een fietsstraat en daarvoor verdient het stadsbestuur een pluim. Ook over de aannemer niets dan goeds. Er werd steeds geluisterd naar onze zorgen.

Vernieuwing in de lucht

Nog voor het bouwverlof zouden de werken af moeten zijn. “We zijn er zeker van dat deze investering zal uitmonden in een heropleving van de straat en een vernieuwing van de buurt. Zo bieden de brede voetpaden kans om eindelijk eens een mooi terrasje buiten te zetten. De straat straalt rust uit. Bovendien trekt deze vernieuwing ook andere investeringen aan. Zo zal de Turkse bakker op de hoek met het Stationsplein binnenkort z’n gevel volledig vernieuwen, terwijl er nog enkele andere nieuwe evoluties in de pijplijn zitten. De toekomst ziet er rooskleurig uit. De Ardooisesteenweg gaat als moderne, hippe straat de 21ste eeuw in.”

Volledig scherm Nu al wordt er heel veel gefietst in de Ardooisesteenweg. Autoverkeer kan straks enkel nog richting station, maar fietsers hebben voorrang. © Sam Vanacker

Batjes in 2023

Maar er is ook minder goed nieuws. Voor het eerst doet de Ardooisesteenweg niet mee aan de Roeselaarse Batjes op 25 en 26 juni. “Het is de eerste keer in negentig jaar dat we niet meedoen”, gaat Jean-Marie verder. “Enerzijds omdat de werken nog niet klaar zijn, maar anderzijds ook omdat er helaas geen financiële middelen beschikbaar waren om alsnog in zeven haasten iets op poten te zetten. Wel willen we benadrukken dat we er in 2023 een extra groot feest van willen maken. Laat daar geen misverstand over bestaan. In 2023 wordt de Ardooisesteenweg dé straat om naar uit te kijken.”

Tuinconcerten

Al betekent dat niet dat er in de omgeving van de Ardooisesteenweg helemaal niets te beleven valt komend weekend. Zo zal er bij ‘t Kaashoeveke een terrasje staan, net als bij La Paix. In het kader van het nieuwe Vivial Festival zijn er drie tuinconcerten gepland op zaterdag 25 juni. Om 14 uur komt een muzikaal trio optreden in de Ardooisesteenweg 46, om 15.30 uur is er een optreden van een zanger-gitarist in de Mariastraat 19 en om 17 uur kan je terecht in de Ardooisesteenweg 116 voor een optreden van Malahide in de tuin van kapsalon Chic. Om 19 uur tot slot is er ook een optreden in café Breda.

