Buschauffeur knalt na rum tegen verkeerseiland na hoestbui: “Ik bleek besmet met corona”

Roeselare/Izegem Pas 18 en al terecht voor slagen en verwijten aan agenten in Roeselaar­se centrum

Opgefokt door een hele namiddag pintjes drinken en een ruzie aan het Stationsplein in Roeselare haalde een amper 18-jarige jongeman uit Izegem uit naar de agenten die hem controleerden. Hij stond daarom woensdag via de snelrechtprocedure al voor de rechter in Kortrijk terecht en riskeert meteen al 6 maanden cel en een boete.

30 maart