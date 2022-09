Buschauffeur (36) laat kinderen uitstappen, krijgt beroerte en overlijdt in het ziekenhuis

Het drama gebeurde aan de Vikingschool, in de Groenestraat in Roeselare. Daar stapten kort na 12 uur leerlingen uit de bus, de chauffeur volgde als laatste. Omstanders zagen hoe hij kort daarna in elkaar zakte op het voetpad. Een ziekenwagen en een mug-team snelden ter plaatse. De brandweer plaatste een tent om de reanimatie aan het zicht van omstanders en passanten te onttrekken. De buschauffeur verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij naar de campus Rumbeke van het AZ Delta werd overgebracht. Daar is hij later overleden.