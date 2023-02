Burgerinitiatief deelt 886 fruitboompjes uit op De Munt

Waar vorige jaren telkens gewone bomen bedeeld werden voor kleine of grote tuinen, stond de actie dit jaar volledig in het teken van fruit. Zo konden er gratis perenbomen, appelbomen, pruimenbomen en een assortiment kleinfruit besteld worden. Die bomen konden zaterdagmiddag opgehaald worden in de ‘Chalet d’Amour’ op de Munt. Opmerkelijk is dat verschillende buurten een voorkeur leken te hebben voor bepaalde fruitsoorten. Zo kozen de bewoners van de Beversesteenweg voor frambozen en appels, terwijl er in de Weidestraat voor pruimen gegaan werd. Meer Bomen in Roeselare kon voor de actie opnieuw rekenen op financiële en logistieke ondersteuning van de stad.