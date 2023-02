Burger King Roeselare opent begin april

Die openingsdatum staat te lezen op de website van de Amerikaanse hamburgerketen. In april 2022 raakte bekend dat Burger King plannen had om een restaurant te openen in Roeselare. Op de plek waar toen nog brasserie Vespa’z gevestigd was, in de vroegere villa van keukenbouwer Donald Muylle. Die horecazaak verhuisde ondertussen naar het vroegere pand van brasserie Flores, terwijl de villa enkele maanden geleden met de grond gelijk werd gemaakt.