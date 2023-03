Burger King opent op 5 april de deuren op plek waar Donald Muylle ooit woonde: “Wij maken úw burgers in Roeselare”

Beestige zoektocht in KOERS

KOERS, het Roeselaarse museum van de Wielersport, pakt tijdens de paasvakantie uit met een beestig geestige zoektocht. Inspiratie hiervoor vonden ze in het wielerpeloton dat met de Haai van Messina, de Arend van Toledo of de Leeuw van Vlaanderen. de allures heeft van één bonte beestenboel. Dat beestig kantje kunnen kinderen tot 12 jaar tijdens de paasvakantie ontdekken via tal van leuke doe-opdrachten. Deelnemen aan de zoektocht is gratis. Meer op www.koersmuseum.be.