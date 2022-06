Burgemeester reageert op open brief na dodelijk ongeval Marthe (23): “Verantwoordelijkheid van ons allemaal”

RoeselareNa het dodelijke ongeval tijdens het Batjesweekend in Roeselare waarbij fietsster Marthe Hanssens (23) het leven liet, schreef leerkracht Thomas Ryon (32) een open brief naar burgemeester Kris Declercq (CD&V) waarin hij opriep strenger en beter op te treden tegen verkeersovertreders. “De brief raakte de juiste snaar”, reageert de burgervader. “Straffen is belangrijk maar er is bij iedereen een mentaliteitswijziging nodig. Zijn integrale reactie op de open brief…



“Beste Thomas Ryon,

Beste mede-Roeselarenaars,

Net zoals jullie heeft het overlijden van Marthe mij erg geraakt. Als ouder je eigen kind overleven is niet te vatten in woorden. Het gesprek dat ik afgelopen weekend had met de familie van Marthe zal me levenslang bijblijven.

Je open brief, Thomas, raakte de juiste snaar: niet enkel bij mezelf, maar ook bij onze mede-inwoners.

Als stadsbestuur zijn we verantwoordelijk voor jullie veiligheid, samen met onze politiediensten, gemeenschapswachten en eigen stadsdiensten. We werken aan deze veiligheid op verschillende manieren: informeren, toelichtingen verzorgen, sensibiliseren en waar het moet bestraffen. Jouw brief duidt dat bestraffen beter en strenger moet.

Overtreders bestraffen gebeurt in eerste instantie door onze politiediensten, die op hun beurt rapporteren aan de rechterlijke instellingen. En daar, denk ik, spreekt ook je gevoel van machteloosheid: waarom zulke korte termijnstraffen, waarom geen rijbewijs met punten… allemaal opmerkingen die ik begrijp en soms ook in vraag stel.”

Maatregelen

“Onze politiemensen doen dagelijks hard hun best in moeilijke omstandigheden, ook als is het niet mogelijk om overal tegelijkertijd te zijn. Als burgemeester kan ik een aantal bijkomende maatregelen opleggen ter bescherming van onze inwoners: de aanzienlijke verhoging van het aantal camera’s, inbeslagnames van voertuigen , GAS-sancties, alcoholverbod… Zo keurde de Roeselaarse gemeenteraad in februari inderdaad een maatregel goed waarbij ik voertuigen, na verschillende inbreuken, in beslag kan nemen voor een tijdelijke periode. Tijdelijk, want voor het strafrechtelijke is het gerecht en parket verantwoordelijk, daar kan en mag ik als burgemeester niet in tussenkomen.

Maar niet enkel het straffen is voor mij belangrijk. We moeten blijven werken aan een veilige omgeving en ook wel aan een mentaliteitswijziging. Samen met politie en andere experts ondernemen we dagelijks acties voor verkeersveiligheid op diverse vlakken, van veilige schoolomgevingen over snelheids-, alcohol- en drugscontroles, fietsvriendelijker straten tot toezicht op patserwagens,... We zullen dit verder verbeteren en de communicatie daarover versterken. Ik engageer me ook om bij mijn collega’s in het parlement aan te dringen om de verkeersveiligheidsmaatregelen (ik denk b.v. aan het rijbewijs met punten zoals je voorstelt) en de bestraffing te verhogen.”

Ieders verantwoordelijkheid

“Ik doe ten slotte ook een beroep op ieders burgerschap. Laten we ook als maatschappij sneller en meer onze omgeving aanspreken: blijf overtredingen melden aan de politie. Het is een noodzakelijke manier om de pakkans met zijn allen te verhogen en wie de regels niet naleeft voor zijn of haar verantwoordelijkheid te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal samen om ervoor te zorgen dat onze stad veilig is. Als burgemeester beloof ik je om werk te maken van mijn engagement zoals ik hierboven heb beschreven.

Ik dank je Thomas om te verwoorden wat velen aanvoelen. Het is ook bij mij aangekomen.

Ik wil ook nog eens uitdrukkelijk mijn medeleven uiten aan de familie en vrienden van Marthe. We koesteren hen allen in ons hart.

Jullie burgemeester

Kris Declercq”

Livestream

Op zaterdag 2 juli om 11 uur zal van Marthe Hanssens afscheid genomen worden. De plechtigheid is in intieme kring maar er kan via de website van uitvaartondernemer Commeyne een livestream gevolgd worden. Die zal ook gevolgd kunnen worden in de weide achter Villa Eksternest aan de Bergstraat 23 in Roeselare.

