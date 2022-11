Burgemeester opent boekenbeurs B-Books met ‘eerste boeklegging’: “Pietje Puk als venster op de wereld”

Declercq zocht inspiratie in zijn jeugd en bracht zelfs zijn eigen exemplaar van ‘Pietje Puk’, geschreven door Henri Arnoldus, mee. “Ik ben een echte bookaholic”, zegt hij. “Lezen is mijn grootste ontspanning. Ik ben mijn ouders nog altijd dankbaar dat ze me daar bewust van gemaakt hebben. Dat is net wat de Broederschool met B-Books ook doet: de liefde voor het boek aanwakkeren. Ik ga Pietje Puk een plekje geven in de boekenwand als venster op de wereld. De postbode uit Keteldorp waagt zich aan verschillende beroepen, wat de fantasie beïnvloedt. Maar Pietje Puk is ook altijd goedgemutst en positief en toont engagement. Ik heb trouwens de volledige reeks boeken. Een vondst van tijdens de grote corona-opkuis.”