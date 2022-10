Burgemeester en jeugdschepen achter de draaitafel op Dag van de Jeugdbeweging

Lichtervelde Madam Bakster legt borstkan­ker­pa­tiënt Natascha (52) in de watten: “Het zijn de kleine dingen die de strijd draaglijk maken”

Natascha Haesaert (52) werd woensdag flink in de watten gelegd door Whirlpool België. In samenwerking met Think Pink kwam de fabrikant van huishoudelektro de borstkankerpatiënte een hart onder de riem steken door alle huishoudelijke taken van haar over te nemen. De Gentse Laura Verhulst, die kwam koken voor Natascha, verloor vorig jaar zelf haar man aan kanker. “Tuurlijk is het confronterend, maar tegelijk put ik er ook kracht uit om lotgenoten te helpen.”

15:01