Bumba komt naar De Spil en brengt vriendinnetje mee

Roeselare Ic Dien kaapt subsidie van 100.000 euro voor digitalise­ring weg

Ic Dien blijft de koers van digitale vernieuwing verder volgen. Waar ze reeds hun eigen anatomie-app lanceerden, krijgt de Roeselaarse verpleegopleiding nu ook een subsidie van 100.000 euro vanuit het ministerie van onderwijs. Die zullen ze volledig inzetten voor de aanschaf van laptops en andere digitale apparatuur. “In onze school zijn we ons erg bewust dat in de medische wereld, en dus ook in verpleegkunde, digitalisering erg belangrijk is”, duidt directeur Luc Vanrobaeys. “We blijven dan ook niet achter. Integendeel, we willen in Ic Dien steeds een voetje voor zijn. Deze subsidie is een sterke troef voor de school, waarbij we inzetten om alle studenten niet alleen gelijke kansen te bieden op vlak van digitalisering, maar ook de meest geavanceerde. We merken bovendien dat inschrijvende studenten hier ook naar vragen en zijn dan ook blij dat we met deze subsidie hier verder op kunnen inzetten.” Meer op www.icdien.be.

17 augustus