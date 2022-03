BuBaO Sint-Idesbald zamelt 50 boekentasjes vol speelgoed en educatief materiaal in voor Oekraïne

Met de actie toont het team van de school aan De Zilten niet alleen hun solidariteit met Oekraïne, maar maakten ze de oorlog ook bespreekbaar in de klas. “In de klas kregen we vragen van leerlingen over de gebeurtenissen, met deze actie willen we aantonen dat ook wij kunnen helpen”, zegt directeur Marie Boullaert. Concreet liet de school zich inspireren door het initiatief ‘Een rugzak vol dromen’. De leerlingen brachten boekentassen, rugzakken, speelgoed, puzzels, strips, boekjes en zoveel meer mee. “Op korte tijd kregen we heel wat steun voor onze actie”, zegt juf Michèle Persyn die aan de wieg stond van de actie. “Dit vanuit diverse hoeken zoals mijn familie, vrienden, collega-leerkrachten, de ouders van kinderen uit onze school. In een mum van tijd stond onze leraarskamer vol met boekentassen. Van alle ingezamelde materiaal, van tweedehands spelletjes tot materiaal dat we konden aankopen dankzij giften, werden pakketten gemaakt en daarmee vulden we vervolgens de boekentassen.” Al het ingezamelde materiaal wordt vandaag naar het inzamelpunt in Waregem gebracht.