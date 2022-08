Bryan V. vervoegt groten als Tiësto en Martin Solveig bij ultiem dancelabel Spinnin’ Records

Met contracten met Smash The House en Sony Sweden, remixes voor Paris Hilton en Tinie Tempah en covers van hits van Madonna en 4 Non Blondes heeft de Roeselaarse dj Bryan V op zijn 23e al een palmares om u tegen te zeggen. Maar één iets stond al heel lang op zijn verlanglijstje. “Ik droom al heel lang van een contract met het Nederlandse Spinnin’ Records, wereldwijd het allergrootste platenlabel voor dancemuziek”, vertelt hij. “En daar heb ik de laatste maanden heel intensief werk van gemaakt. In het voorjaar tekende ik bij Sony Sweden en sindsdien gaat het heel snel. Zo zitten mijn streams in de lift en legde ik heel wat contacten met andere artiesten van wie sommigen ook getekend zijn door Spinnin’ Records. Dat was voor mij het sein om hier echt op te focussen.”