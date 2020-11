Bruno rijdt 87 per uur met elektrische fiets op Rijksweg maar wordt niet beboet: “Wat ik doe, is misschien ongewoon maar wel perfect legaal”

Kortrijk/Bellegem Nationale basket­trots Ann Wauters schrijft Sintboek: “Pieten én Mieten in alle kleuren en vormen”

6 november Europa’s beste basketspeelster Ann Wauters (40) schreef samen met kinderen Lou (9), Vince (9) en Dree (6) een boek over de Sint. Van een opmerkelijk literair debuut gesproken. ‘Sinterklaas zoekt een paard’ brengt een spannend verhaal over het paard van de Goedheiligman. Het boek gaat het zwartepietendebat niet uit de weg. “Een pikzwarte Piet is racistisch van toon. We lossen dat in het boek met Pieten in alle kleuren en vormen op”, zegt Ann Wauters. Onze baskettrots woont samen met haar echtgenote Lot Wielfaert (44) en kinderen in Bellegembos bij Kortrijk. We hadden een boeiend gesprek. Ann Wauters vertelt naast het boek honderduit over hoe zij de Sint ziet, haar coronabesmetting en haar toekomst.