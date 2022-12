Brugfiguren onderwijs maken verschil bij net geen 1.500 hulpvragen

“Bij de opstart heette de functie nog ‘schoolpoortmedewerker’, omdat de medewerker effectief tijdens de schoolpoortmomenten contact legde met de ouders van de kinderen die school liepen. Op basis van de vragen of noden die de schoolpoortmedewerker hoorde aan de schoolpoort, zochten we uit hoe de school of diensten in de stad efficiënter konden samenwerken om gezinnen en kinderen beter te ondersteunen”, vertelt schepen van flankerend onderwijs Mieke Vanbrussel (CD&V). “Vijf jaar later maken brugfiguren onderwijs dagelijks de verbinding tussen ouders en het schoolteam, ouders en diensten en hulpverlening in de stad, en tenslotte de school en de buurt.”

Vier stadsmedewerkers werken tegenwoordig samen met personeelsleden van tien basisscholen om het welbevinden en de ontwikkelkansen van (kwetsbare) kinderen te verhogen. Ze ondersteunen schoolteams op veel manieren: in het omgaan met kwetsbare gezinnen, het verbreden van hun kennis over het dienst- en welzijnslandschap in Roeselare maar ook bij dagdagelijkse kleine zaken. “De brugfiguren erkennen de kracht van gezinnen, en respecteren de gezinscontext. Ze versterken ouders in hun ouderrol en zoeken samen met ouders de weg naar diensten of hulpverlening. Zo bereikten we in 2022 al 891 ouders via verschillende activiteiten zoals een ouderraad, computerlessen, het Hagelslagfestival, een bezoek aan ARhus, … Daarnaast registreerden we effectief 1.496 verschillende hulpvragen bij 440 unieke gezinnen.”