Brouwerij lanceert Rodenbach garnalenkroket: “Kan gegeten worden als snack of voorgerecht”

Roeselare STAP sluit feestjaar af in de stijl van de roaring 20’s

De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) vierde het afgelopen jaar het 101-jarig bestaan met tal van concerten, een tentoonstelling, de publicatie van een scheurkalender en een groot feest waarvoor alle kinderen van Roeselare werden uitgenodigd. Dat feestelijke jaar wordt door STAP afgesloten op donderdag 10 november met een passende slotvoorstelling in CC De Spil. STAP-leerkrachten brengen er een heerlijke voorstelling vol jazz, cabaret, dans en ander moois uit de roemrijke jaren ‘20. De voorstelling ‘Roaring 20’s’ start om 20 uur. Tickets kosten 8 euro, wie jonger is dan 12 jaar of leerling is van de STAP betaalt 5 euro en kinderen jonger dan 7 jaar zijn gratis welkom. Reserveren kan aan de balie van CC De Spil of via 051/26.57.00.

1 november