Brouwerij brengt zomerse verfrissing met Rodenbach Beachbar Pop-up, inclusief tropisch strand

“Rodenbach, the most refreshing beer in the world”, schreef Michael Jackson, de internationaal erkende biergoeroe, in zijn boek ‘World guide to beer’. Hoe verfrissend het Roeselaarse biertje is, kan je deze zomer zelf ervaren want vanaf de eerste dag van de zomer, 21 juni, pakt de brouwerij in de Spanjestraat uit met een nieuwigheid. Elke dinsdag van de zomer, tot en met 30 augustus en uitgezonderd 26 juli als het Natourcriterium wordt verreden, zet Brouwerij Rodenbach vanaf 18 uur haar poorten open voor de Rodenbach Pop-Up Beachbar.