Broodjeszaak Jelly's Panani verhuist... naar twee panden verderop: "Locatie met potentieel"

Nog een laatste likje verf, de deur van een kastje rechthangen en een plint plaatsen en de nagelnieuwe stek van Jelly’s Panani is klaar. Na 16 jaar sloot de broodjeszaak enkele weken terug de deuren op hun vertrouwde locatie, om iets verderop in de Delaerestraat de kop opnieuw op te steken. “Het was een opportuniteit”, vertelt Jelly De Gryse. “Ons oude pand huurden we al die tijd en deze stek konden we kopen. Bovendien is het gebouw recenter en beschikken we over meer ruimte. Het is ook een locatie met potentieel op de lange termijn. Wij smeren nog altijd even graag broodjes zoals op dag één maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Wist je dat ik eigenlijk kapster ben van opleiding en mama verpleegster? Ik werkte al een tijdje in de broodjeszaak toen ik ze uiteindelijk in 2006 kon overnemen. Of ik zelf nog vaak broodjes eet? Zelden eigenlijk, maar ik verkoop wel heel bewust niets wat ik niet lust.”