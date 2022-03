Brood(doos)nodig ondersteunt Roeselaarse scholen in strijd tegen lege brooddoos

Roeselare Wandelpa­den in Biezenhof worden heraange­legd

In het Roeselaarse Biezenhof wordt op maandag 28 maart gestart met de heraanleg van de wandelpaden. Die liggen er nu niet overal goed bij. De wandelpaden worden hersteld in nieuwe betonklinkers en met verlaagde borduren. De werken starten aan het wandelpad tussen het speelplein en de bushalte in de Biezenstraat. Geleidelijk aan schuift de werf op, om zo doorheen het Biezenhof alle wandelpaden te herstellen. Zonder ongemakken, slecht weer of onvoorziene omstandigheden, is alles klaar tegen de zomer. De werken zullen weinig hinder veroorzaken.

26 maart