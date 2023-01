Broers van wijlen Chiel Potié en bakkerij Vanhoutte verkopen opnieuw ontbijtpakketten voor Kom Op Tegen Kanker

De ontbijtactie gebeurt in samenwerking met bakkerij Vanhoutte uit de Vierwegstraat in Roeselare, waar Chiel Potié destijds werkte als bakkersgast. De jonge Roeselarenaar stierf begin 2019 aan de gevolgen van kanker, op amper 25-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis van Chiel doet zijn oudere broer Chiron, samen met enkele vrienden, elk jaar mee aan de Run tegen Kanker. Na Koksijde in 2021 en Genk in 2022 loopt de Hoogledenaar op 19 maart in Deinze voor de derde keer mee. “Dit keer doet mijn broer Clem voor het eerst mee”, vertelt Chiron. “Ook mijn echtgenote Marieke Labaere loopt mee, net als Glenn Munoz. Hij is de vriend van Lize Devos, die samen was met Chiel toen hij stierf. Samen vormen we team ‘Potietjes’.”