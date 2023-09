Broers fietsen in 24 uur 5.618 rondjes op de piste voor het goede doel: “En nu hoog tijd voor een Rodenbach”

Druggebrui­ker kruipt in torenkraan en speelt bijna drie uur lang met de voeten van de hulpdien­sten

Een 49-jarige man uit Staden mag zich aan een gepeperde factuur van de hulpdiensten verwachten. Vrijdagnacht kroop hij onder invloed van drugs in een torenkraan op de Botermarkt in Roeselare. Pas uren later kon hij overtuigd worden om weer af te dalen.