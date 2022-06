Broer minderjarige overvaller Lidl riskeert 24 maanden cel voor mededaderschap: “Ze hebben de overval samen beraamd”

Mededaderschap

De politie ging er in eerste instantie vanuit dat de meerderjarige N. T. (20) de overvaller was. Hij belandde in voorarrest maar werd later opnieuw vrijgelaten toen bleek dat de dader zijn jongere broer was die toen 17 jaar en dus minderjarig was. Toch riskeert N. T. een zware celstraf. “Hij is diegene die het wapen ging kopen één week voor de feiten”, zei het Openbaar Ministerie. “Ze hadden de plannen voor de overval ook samen gemaakt en hadden de in- en uitwegen op voorhand goed bekeken. Hij heeft dus noodzakelijke bijstand verleend.” Volgens zijn advocaat Jean-Marie De Meester is dat enorm overroepen. “Dat van die plannen klopt niet. Hij heeft dat wapen inderdaad gekocht, dat is ook niet illegaal. Zijn broer wist blijkbaar waar dat lag en heeft dat meegenomen. Om hiervoor 24 maanden cel te vragen, vind ik fel overdreven. Ik vraag dan ook de vrijspraak.”