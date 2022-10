Broederschool op uitwisseling naar Spanje, Italië en Griekenland

Specifiek reizen er leerlingen naar Los Barrios en Cadiz in Spanje, Argolida in Griekenland en Siena in Italië. Ze verblijven telkens in gastgezinnen en krijgen op voorhand of achteraf heel wat projectwerk waarvoor ze moeten samenwerken met Belgische en buitenlandse leerlingen. “In de eerste plaats geven we onze leerlingen de mogelijkheid om een beetje Europeaan te worden”, duidt directeur Lisa De Ruyck het internationale engagement van de school. “In de wereld van morgen zijn we meer dan Roeselarenaar, meer dan (West)Vlaming, meer dan Belg: we zijn allen Europeanen. Hoe leven mensen in andere landen van de Europese Unie? Welke waarden, normen, ideeën hebben we met elkaar gemeen? Dat leren onze leerlingen in een gastgezin. Burgerzin gaat daar over. Leerlingen helpen om bewuste, kritische burgers te worden, die open staan voor wat er in de wereld gebeurt en wat er in de toekomst gebeuren zal, die zich begaan weten bij de wereld, en in die wereld een rol willen spelen. Vandaar dat bij die uitwisselingen ook telkens rond een maatschappelijk thema gewerkt wordt.”