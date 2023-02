Broederschool laat zich gelden tijdens Vlaamse Wiskunde Olympiade

ASSISEN. “Hij smeekte zijn vriend om niet dood te gaan”: buurtbewo­ners aan het woord over eerste momenten na dodelijke drugsdeal

Op het Brugse assisenproces rond de dodelijke drugsdeal die het leven eiste van de jonge Agaverdi ‘Agach’ Mahmudov (18) kwamen vandaag buurtbewoners van de Weststraat, waar de feiten zich afspeelden, aan het woord over het gedrag van diens vrienden. Drie kompanen van Mahmudov zouden vanop kleine afstand toekijken hoe de Menenaar cannabis zou stelen van Sacha Brunessaux (22). Toen een schot weerklonk, liepen twee van hen naar Mahmudov toe. Buurtbewoners vertelden vandaag over het agressieve gedrag waar ze getuige van waren. “Maar een wapen zagen we niet", klonk het.