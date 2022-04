Broederschool laat van zich spreken op Vlaamse wiskundeolympiade

Ook de leerlingen van de Roeselaarse Broederschool namen naar goede gewoonte deel aan de wedstrijd. 211 leerlingen uit de richtingen economie en natuurwetenschappen in de tweede graad en economie-wiskunde en wetenschappen-wiskunde in de derde graad vatten de eerste ronde met veel inzet en enthousiasme aan. “Daarvan haalden maar liefst 21 leerlingen de tweede ronde”, zegt leerkracht wiskunde Katleen Huyghe “Dit is een historisch record, iets waar we bijzonder trots op zijn. Tot onze blijdschap kon één van onze leerlingen uit het vijfde jaar, Ruben De Groof, zich zelfs plaatsen voor de finale waar 88 leerlingen uit heel Vlaanderen aan deelnemen.” Die finale vindt plaats op 27 april in de VUB in Elsene.