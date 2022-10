Breda Viva la Vie zet jazz in de kijker met KRTTGM Jazz Happening

Roeselare Maatrege­len voor derby KSV Rumbeke-SK Roeselare-Dai­sel

Op zaterdag 8 oktober nemen KSV Rumbeke en SK Roeselare-Daisel het tegen in elkaar op. Naar aanleiding van die stadsderby werden enkele maatregelen uitgevaardigd. Zo zijn de tickets enkel te verkrijgen in voorverkoop en kan je maximaal vier tickets per persoon aankopen. De supporters van KSV Rumbeke dienen hun tickets aan te kopen in de eigen kantine, de supporters van SK Roeselare-Daisel worden verwezen naar hun jeugdkantine op campus Schiervelde. Op de dag van de match kunnen de supporters van KSV Rumbeke de tribune en staanplaats bereiken via de ingang van het Rumbeekse stadion aan de Wervikhovestraat. Supporters van SK Roeselare-Daisel bereiken hun tribuneplaatsen via de Wervikhovestraat, hun staanplaatsen via de ingang aan de Oekensestraat.

30 september