Brecht Vermeulen verkozen in partijraad N-VA

Nederland­se winkel in feestarti­ke­len SoLow opent de deuren langs Ooststraat: "Elke dag is een reden voor een feestje bij ons"

Wellicht de meest kleurrijke winkel van Roeselare opende donderdag de deuren langs de Ooststraat. SoLow is gespecialiseerd in feestartikelen, maar je kan er ook terecht voor interieurspullen, knutselgerief en spulletjes voor je huisdier. “En zoals onze naam het zegt: alles aan kleine prijsjes”, zegt Diego Abeel, Country Manager België bij Solow. De Roeselaarse winkel is het derde filiaal van de Nederlandse keten in ons land. Maar vieren wij niet net op een andere manier feest dan over de grens?