Brandweerloop op Dwars door Beveren ter ere van overleden brandweerman Sam

Roeselare Planten­asiel strijkt neer in RSL Op Post

In RSL Op Post is er een nieuw plantenhoekje ingericht in de inkomhal van het vroegere postgebouw op de Brugsesteenweg. Je kunt er planten die je te veel hebt - zowel kamerplanten, groenteplanten als terrasplanten - afgeven, maar binnenkort kun je er ook gratis planten ophalen. Daarnaast tekenen leerlingen en leerkrachten van Sterrebos Campus Ter Sterre in Moorslede, die plantenasiel De Aster runnen, er vanaf 19 april elke dinsdag present van 13.30 tot 15.30 uur. Zij bekommeren zich niet alleen over de planten, maar geven ook advies over hoe je je planten kunt verzorgen en beantwoorden alle vragen over planten.

15:03