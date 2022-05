Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling… van dag voordien

Hooglede Tommy en Carol nemen eetcafé ’t Grijs Peerd over van Mieke: “Afscheid nemen zal pijn doen, maar ik heb de juiste opvolgers gevonden”

Hoogledenaars Tommy Bolle (39) en Carol Bonte (40) worden de nieuwe gezichten van eetcafé ’t Grijs Peerd in Gits. Uitbaatster Mieke Pannecoucke, die het populaire café sinds 2017 runt, wil verpleegster worden en lanceerde vorige maand een oproep naar overnemers. “In drie weken had ik vijf kandidaten”, zegt ze. “Aan de openingsuren of het interieur veranderen we niks”, verzekert Tommy.

