Brandweer rukt twee keer in één uur tijd uit naar de Mandellaan

De brandweer in Roeselare rukte maandagmiddag twee keer in één uur uit naar de Mandellaan in Roeselare. Eerst voor een ongeval, niet veel later voor een keukenbrand. In beide gevallen werd de Mandellaan een tijdje afgesloten voor het verkeer, niemand raakte gewond.