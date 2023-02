Brandweer en politie snellen ter hulp na vermeend ontploffingsgevaar in Roeselare

Infoses­sies helpen je bij de juiste schoolkeu­ze voor je kind

Huis van het Kind Roeselare organiseert op dinsdag 7 maart om 19 uur en op woensdag 8 maart om 9 uur gratis infosessies voor ouders die een school zoeken voor hun kind, telkens in RSL Op Post op de Brugsesteenweg. Er wordt info gegeven over het onderwijssysteem in Vlaanderen, over kleuteronderwijs en over de scholen in Roeselare. Samen wordt ook bekeken wat voor de aanwezigen belangrijk is bij het kiezen van een school en er wordt getoond hoe je je kind kan aanmelden voor de school/scholen van je keuze. Inschrijven op 051/80.59.00 of op huisvanhetkindroeselare.be.