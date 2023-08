Brandje in schoorsteen bij koffiebranderij snel opgelost

Mama’s geven samen borstvoe­ding in De Vaarbar

Een 30-tal jonge mama’s kwamen zondagochtend samen in De Vaarbar in het Roeselaarse Geitepark om gezamenlijk borstvoeding te geven aan hun kleine spruit. Dit in het kader van de Wereldborstvoedingsweek en onder de noemer ‘Voeden in Verbinding’.