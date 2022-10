Brandgeur in twee woningen is afkomstig van brand bij afwezige buren: “Het was een beetje eng maar de brandweer bracht redding”

Iets na 11 uur werd alarm geslagen in de Fierheidstraat. “Ik moest er deze morgen bijzonder vroeg uit”, doet Lieve Dequeecker haar verhaal. “Omdat ik helemaal niet uitgeslapen was, besloot ik halverwege de voormiddag om nog een uurtje bij te slapen. Maar plots werd ik wakker van een indringende brandgeur. Toen ik me afvroeg waar die wel vandaan kon komen, bonsde plots mijn buurvrouw op het raam. Of alles OK was bij mij, wilde ze weten. Bleek dat het ook in haar woning erg naar brand rook.”

Zoektocht met resultaat

De twee buurvrouwen belden allebei de brandweer. “Ook wij roken onmiddellijk de brandgeur”, zegt kapitein Peter Van Gierdegom van de hulpverleningszone Midwest. “Maar nazicht in de twee woningen leverde geen resultaat op. Toen we echter over de omheining bij de buren keken, zagen we dat daar iets niet pluis was in de veranda.” In het huis was niemand aanwezig. “Mijn buurvrouw had haar kinderen naar school gebracht en was nadien vertrokken om boodschappen te doen”, weet Lieve Dequeecker. “Ze arriveerde weer thuis op het moment dat de brandweer haar woning wilde binnengaan.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De brandweer rukte uit naar de Fierheidstraat in Roeselare. © Hans Verbeke

Brand na kortsluiting

Dat de vrouw net thuiskwam, was een geluk voor de brandweer. De vrouw kon snel de voordeur openen met haar sleutel, zodat de blussers niks moesten forceren. “In de veranda had een microgolfoven vuur gevat na een kortsluiting”, zegt Peter Van Gierdegom. “De brand was snel onder controle maar in de woning was er wel veel rook. We hebben een grote ventilator ingezet om die te verdrijven.” Bij de brand vielen geen slachtoffers. Wel raakten enkele buurtbewoners bevangen door de rook. Wie dat nodig had, kreeg zuurstof toegediend.

Volledig scherm De brandweer rukte uit naar de Fierheidstraat in Roeselare. Dat gebeurde nadat onder meer Lieve Dequeecker alarm had geslagen omwille van een indringende brandgeur in haar woning. © Hans Verbeke

Volledig scherm De brandweer rukte uit naar de Fierheidstraat in Roeselare. © Hans Verbeke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.