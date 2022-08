Brandalarm doet buren in appartementsgebouw brandweer verwittigen: schade beperkt

Izegem Familie slaakt noodkreet nadat bloemen meermaals van graf Raphaël gestolen zijn: “Plaats camera’s aan kerkhof”

Er zijn de voorbije weken al tot drie keer toe bloemen verdwenen van het graf van Raphaël Duyck op de centrale begraafplaats in Izegem. De familie tast in het duister over wie het zou kunnen gedaan hebben, maar is er ook emotioneel door geraakt. Dochter Tania vraagt de stad om te investeren in camerabewaking.

