Op deze zeven locaties wordt er tijdens de herfstvakantie geflitst

Emelgem Reveil brengt muziek en poëzie op begraaf­plaats in Re­perstraat

Al enkele jaren wordt in bijna de helft van de Vlaamse gemeenten op 1 november onder de naam Reveil een troostmoment georganiseerd op de plaatselijke begraafplaats. In 2021 gebeurde dit op de begraafplaats in Kachtem. Dit jaar kun je op dinsdag 1 november om 17 uur terecht op de begraafplaats in de Reperstraat in Emelgem.

27 oktober