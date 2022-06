Megakonvooi met West-Vlaamse aardappelrooiers op weg naar Denemarken

Dat onze streek bekend staat als de groentetuin van Europa betekent ook dat er genoeg logistiek materiaal beschikbaar moet zijn. Een klus die het Roeselaarse familiebedrijf AVR, dat volgend jaar 175 kaarsjes mag uitblazen, al decennia op zich neemt. “Wereldwijd zijn er maar vier landbouwmachineproducenten in onze sector actief”, vertelt zakelijk directeur Stefan Top. “Alles begon in 1849 met stichter Petrus, die de initialen van het bedrijf wijdde aan zijn zoon Alphonse Vansteenkiste uit Roeselare. Toen was het nog met paard en kar te doen. Ondertussen staat al de tweede generatie van de familie Nollet mee aan het roer en is er veel veranderd. Tegenwoordig maken we machines met allerlei technologische snufjes, voor gebruik op verschillende soorten grond. “

Volledig scherm CEO Stephan Top bij enkele van de aardappelrooiers voor de Deense markt. © Maxime Petit

Export naar zestig landen

Getuige daarvan de kolossen die AVR maakt op zijn terrein van acht hectare, waar in 2016 nog een gloednieuwe loods van tienduizend m² werd geopend. Enkel de inschuurmachines worden in een vestiging in het Nederlandse Veendam gemaakt. “Alle andere machines, van pootbed-bereiding, poten en aanaarden tot klappen en rooien ontstaan in Roeselare en verspreiden we van daaruit naar zestig landen”, weet communicatieverantwoordelijke Tine Coopman. “65 procent is voor de Benelux en Frankrijk bestemd, maar nu krijgen we ook stilaan voet aan grond in Scandinavië. Getuige daarvan één van onze grootste orders ooit: acht aardappelrooiers voor de Deense markt, wat een mooie expansie is voor een lokaal familiebedrijf.”

Die acht rooiers heelhuids in Denemarken krijgen is een huzarenklus. Maandagmiddag vertrok een megakonvooi met acht trucks met daarop de machines in karavaan. “Overmorgen hopen we daar aan te komen, in de vorm van een uitzonderlijk transport”, zegt Tine. “Onze grootste machine weegt 23 ton. Het is dus een delicate operatie maar we zijn goed voorbereid. Onderweg sluit er vanaf de productiefaciliteit in Nederland nog een extra truck aan met een Falcon-stortbunker. Dat brengt het totale konvooi op negen machines. De eindbestemming is de Deense dealer Wek Agro, die ze ter plekke zal verkopen.”

Volledig scherm Speciaal konvooi bij AVR. © Maxime Petit

Nieuw kantoorgebouw

Het konvooi is tekenend voor de groei van AVR. “Niet enkel de machineverkoop zit in stijgende lijn, maar ook het aantal medewerkers dat we nodig hebben om deze groei te helpen dragen en realiseren. Op vandaag hebben we 200 personeelsleden en we zoeken nog altijd nieuwe mensen; Met het oog op de toekomst hebben we daarom plannen om een nieuw kantoorgebouw bij te zetten en de huidige kantoren op te frissen. De vergunning is goedgekeurd, dus in de loop van het jaar starten de werken.”

AVR heeft een netwerk van meer dan 100 dealers in 50 landen en verwezenlijkte in 2020 een omzet van 73 miljoen euro.

