Gezocht: oud beeldmateriaal van de Batjes

Lendelede/Izegem/Tielt/Waregem/Meulebeke/Pittem/Deinze Werner Booghs (83), monument van de kermis, is niet meer: “Op mijn 20ste begonnen in het oliebollen­kraam van mijn grootou­ders”

Legendarisch. Dat waren de oliebollen van Werner Booghs, die opgroeide in Kachtem en lang in Lendelede woonde. De goedlachse man, die in 2008 een jaar lang met oliebollen trakteerde bij z’n gouden jubileum als foorkramer, werd door iedereen erg geapprecieerd. Maar nu is hij overleden, op 83-jarige leeftijd in Gran Canaria, de plek die hem zo geliefd was.

4 april