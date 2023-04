Ereplaats voor AZ Delta bij awards Zorgwerkgever van het Jaar

Deze nieuwbouw­pro­jec­ten kan je bezoeken op Nieuwbouw­zon­dag

Op zondag 23 april is het opnieuw Nieuwbouwzondag. Dat is traditioneel het uitgelezen moment om inspiratie op te doen voor je eigen nieuwbouwproject of om misschien wel de woning van je dromen te ontdekken. In Roeselare kan je verschillende projecten bezoeken. Aan het Stationsplein stelt Roelevard de deuren open, terwijl je in de Hendrik Consciencestraat een kijkje kan nemen in Residentie Bel-Ford zijnde de nieuwbouw die verrees op de Belgacomsite. In de Zuidstraat kan je kennismaken met Mandelhof, het woonproject dat straks verrijst op de site van het Zuidpand, en langs de Diksmuidsesteenweg staan de woningen en appartementen van w.e.s.t. in de kijker. In Beveren is Domein Beverhof te bezoeken en aan de Bloemkoolstraat kan je een kijkwoning ontdekken. Meer info over alle projecten via https://nieuwbouwzondag.be.