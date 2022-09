10% meer inschrijvingen voor cvo ’s CREO en MIRAS

Ook zien de centra een toename van het aantal schoolverlaters of laaggeschoolden die hun diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs willen behalen. “Een diploma secundair onderwijs online behalen zit duidelijk in de lift. We zien een stijging van 30% bij de cursisten die de online diplomagerichte opleiding ICT & Administratie combineren met Aanvullende Algemene Vorming om zo hun diploma secundair onderwijs te behalen”, weet Wullaert. “Ook merken we dat er een stevige toestroom is van anderstaligen die ‘Nederlands voor anderstaligen (NT2)’ in onze centra volgen. We zien een stijging van bijna 40% in vergelijking met vorig schooljaar”, aldus Moestermans. “Ook deze cursisten trachten we warm te maken voor een arbeidsmarktgerichte opleiding in ons centrum. Zo kunnen we hen naar de arbeidsmarkt toeleiden.”