Bouwbedrijf nodigt studenten uit en helpt bij hun praktijkgerichte opleiding in de strijd tegen arbeidstekort in de sector

Roeselare / Lendelede 4 maanden cel voor potloodven­ter (63) Bergmolen­bos

Een 63-jarige man uit Lendelede is veroordeeld tot 4 maanden effectieve celstraf omdat hij tot drie keer toe zijn geslachtsdelen toonde aan meisjes. Dat gebeurde in de zomer van 2020 in het Bergmolenbos in Roeselare.

13 oktober