Boury klimt nog verder door naar hoogste regionen Gault&Millau-restaurantgids: “We doen elke dag ons best voor de klant”

Vorig jaar moest het restaurant van chef Tim Boury het nog met een punt minder stellen. Maar nu mag de zaak langs de Rumbeeksesteenweg het beste restaurant van West-Vlaanderen worden genoemd met een half punt meer dan Bartholomeus in Knokke-Heist en De Jonkman in Brugge. “Ik wist dat de mensen van Gault&Millau dit jaar enkele keren zijn langsgekomen, maar blijkbaar wist ik het ook enkele malen niet”, lacht Tim. “Het is super leuk dat we opnieuw stijgen in de gids, dat we vooruit gaan en op een positieve manier in de kijker staan. Zoiets doet deugd voor heel het team. We doen elke dag ons best voor de klant en ongetwijfeld zal dit opnieuw een boost betekenen voor het restaurant.”