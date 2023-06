Bollaardstraat wordt fietsveiliger

Kersverse circusas­sis­ten­ten-op-maat van Pas Par Toe zetten afstudeer­hoed­je op en nemen diploma in ontvangst

Bij Pas Par Toe, het activiteitencentrum in de Kalkenstraat voor mensen met een beperking of vermoeden van een beperking, werden vrijdag de diploma’s uitgedeeld van het project circusassistent-op-maat. Dat aansluitend op de allerlaatste les circustechnieken die circusatelier Woesh er organiseerde. Via die lessen werden de gasten van Pas Par Toe verschillende circustechnieken aangeleerd kregen. Ze kozen uiteindelijk hun favoriete technieken en verfijnden die om de handelingen zelf te kunnen aanleren aan bijvoorbeeld kinderen en bewoners van woonzorgcentra. De kersverse circusassistenten-op-maat trokken dit schooljaar al naar de Spanjeschool waar ze de leerlingen onderdompelden in de magische circuswereld.