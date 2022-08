Boete voor man (60) voor het illegaal verbranden van afval

Roeselare Cursus om mensen van hun verlegen­heid af te helpen

Ben je enigszins verlegen, leg je moeilijk nieuwe sociale contacten en zoek je een grotere assertiviteit? De Vereniging voor Verlegen Mensen organiseert dit najaar een cursus in Roeselare. Dit op zaterdagochtend en gedurende 16 weken. De cursus bestaat uit twee modules. In de eerste komen onder meer situaties van verlegenheid, het negatief zelfbeeld, irrationele denkfouten, objectieve waarneming, en de eigen positieve kwaliteiten aan bod. Tijdens de tweede module ligt de focus op assertiviteit. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De eerste les is voorzien op 1 oktober, maar op 24 september is er nog een infomoment. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via cursus.roeselare@vvm-vzw.be of neem een kijkje op www.vvm-vzw.be.

