Boete voor dame (66) die glas dumpt in de gracht

Trialwed­strijd op Schiervel­de groot succes

Afgelopen weekend organiseerde Trial Sport Club Lichtervelde de eerste editie van hun ‘Trial Expo RSL’ op Schiervelde in Roeselare. “We kunnen er bijzonder kort over zijn. Het was één groot gigantisch megasucces”, laat organisator Kristof Sinnesael weten. “Er stonden maar liefst 47 trialisten aan de start met niets dan lovende commentaren over de prachtige omgeving, het parcours en alle faciliteiten. Daarbovenop kregen we naar schatting een 200-tal bezoekers die gratis konden meegenieten van de spectaculaire rijkunsten van onze evenwichtskunstenaars. Het was hartverwarmend. Ook de buren waren bijzonder positief en we kunnen zelfs stellen dat het terrein er nu veel netter bijligt dan voorheen. Volgend jaar komt er een vervolg.”