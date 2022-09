Boekhouder zet frauduleuze praktijken op: “Brievenbus in Bulgarije met 50 postbusbedrijven”

RoeselareEen 43-jarige boekhouder uit Roeselare moest zich vrijdagmorgen voor de rechtbank verantwoorden omdat hij frauduleuze praktijken opzette. De man verkocht in ons land postbusbedrijven in Bulgarije. “Het ging letterlijk om een brievenbus waar meer dan 50 Bulgaarse vennootschappen zaten”, aldus de arbeidsauditeur.

Peter V. (43) uit Roeselare kreeg het vrijdagmorgen zwaar te verduren in de Brugse rechtbank. De arbeidsauditeur liet geen spaander van de man heel. Hij moest zich dan ook verantwoorden in twee zowat identieke zaken. Telkens fungeerde de boekhouder als spilfiguur in een criminele organisatie.

“Hij adviseerde zijn klanten frauduleuze constructies op te zetten”, vertelt de arbeidsauditeur. “Hij liet ze een postbusvennootschap in Bulgarije aankopen om zo hier in België mensen te werk te kunnen stellen. Zo moet je geen RSZ en geen correcte lonen betalen.”

2.000 à 3.000 euro voor postbusvennootschap

Peter V. Had een website waar hij Bulgaarse vennootschappen te koop aanbood. Klanten betaalden 2.000 à 3.000 euro en kregen in ruil een postbusvennootschap in Bulgarije. “Het ging letterlijk om een brievenbus, waar meer dan 50 Bulgaarse vennootschappen zaten”, klinkt het. “Peter V. Verzorgde tegen maandelijkse betaling alle administratie. Maar de werknemers in kwestie hebben nooit in Bulgarije gewerkt.”

Samen met de boekhouder stonden ook vijf andere personen terecht. Zij kochten zo’n vennootschap en waren volgens de arbeidsauditeur op de hoogte van de frauduleuze praktijken. “Peter V. was duidelijk de spilfiguur, maar dat betekent niet dat de klanten geen schuld treft. Zij hebben misbruik gemaakt van een frauduleus systeem.”

Ook tweede zaak tegen boekhouder

Maar de boekhouder moest zich ook nog in een tweede zaak verantwoorden. Want hoewel zijn praktijken aan het licht kwamen, ging hij later toch gewoon door. Opnieuw op dezelfde manier. “Maar deze keer stelde hij Wit-Russen en Oekraïners illegaal te werk”, aldus de arbeidsauditeur. “Hij zou zijn leven beteren, maar ging in de praktijk zelfs nog een stapje verder.”

Ze vorderde dan ook een effectieve celstraf van twee jaar tegen de man. Die zit ondertussen wel al in de gevangenis. “Ik besef heel goed dat ik verkeerd bezig geweest ben”, zei hij tegen de rechter. “Ik weet heel goed hoe ik mijn leven nu ga aanpakken. Ik hoop dat ik daar de kans toe zal krijgen.” Uitspraak op 14 oktober.

