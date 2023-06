BO-Solutions maakt hoogtechnologische onderdelen voor Belgische zonnewagen die meedingt naar titel tijdens World Solar Challenge

Klokken­luidster Veerle is boegbeeld van immateri­eel-erfgoedcam­pag­ne: “Voor ingewikkel­de melodie soms tot zes klokkenlui­ders tegelijk nodig”

De Roeselaarse klokkenluidster Veerle Cattry is tot eind september op affiches te spotten in verschillende Vlaamse en Brusselse stations. Dit in het kader van een campagne waarmee Werkplaats immaterieel erfgoed het begrip ‘immaterieel erfgoed’ bekend wil maken bij het brede publiek. 2023 is trouwens een feestjaar voor de Roeselaarse Klokkengilde die 100 jaar actief is.