BNI West-Vlaanderen in de prijzen

Roeselare Man (50) die slagen uitdeelde aan Tik­Tok-da­te toch veroor­deeld na aanvullend onderzoek

Een 50-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot 10 maanden cel omdat hij zijn lief die hij leerde kennen op TikTok verschillende keren zwaar heeft geslagen hebben. De Roeselarenaar, die geen onbekende is voor het gerecht, ontkende alle aantijgingen en zei dat hij ze zelfs nooit had gezien. Uit aanvullend onderzoek bleek dat de vrouw wel degelijk aanwezig was in zijn woning. “Maar ik heb haar niet geslagen”, hield de man vol, maar daar geloofde de rechter niets meer van.

15:02