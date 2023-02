Blokje om door heraanleg voetpad Sint-Amandsstraat

Scheids­traat maand dicht door onderhouds­wer­ken

Van maandag 6 maart tot vrijdag 7 april zal de Scheidstraat/Tasschestraat afgesloten zijn tussen de Izegemseaardeweg in Roeselare en de Tasschestraat 13 in Ardooie. Dit naar aanleiding van een structureel onderhoud. Er wordt een omleiding voorzien via de Kleine Ardooisestraat en de Izegemseaardeweg.