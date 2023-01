Blekerijstraat plaatselijk dicht

Roeselare Ook in AZ Delta heel druk, maar geen speciale maatrege­len nodig

Het UZ Leuven moet momenteel niet-dringende zorg uitstellen door de aan kracht winnende griepepidemie in ons land. Ook in AZ Delta is het momenteel bijzonder druk, maar de normale werking van het ziekenhuis komt er niet in gedrang.

4 januari